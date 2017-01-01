МРТ в Казани от 3000 рублей и без выходных

Особенности МРТ

Магнитно-резонансная томография – диагностический метод, основанный на исследовании организма с помощью магнитного поля. Атомы водорода, которые содержатся в каждой клетке и органе человеческого тела, под влиянием мощного магнитного излучения выстраиваются в определенные последовательности и издают импульсы. Специальные детекторы улавливают эти сигналы и дают возможность определить патологические процессы, их локализацию, сделать выводы о стадии дегенеративных изменений и отклонений.

МРТ применяется для определения состояния, функциональных и структурных нарушений костей, мягких тканей. Методика применяется для обследования:

головного мозга;

позвоночника и его отделов;

спинного мозга;

сосудов головы и шеи;

органов брюшной полости и малого таза;

суставов.

Если существует необходимость в проведении данного исследования, рекомендуем сделать магнитно-резонансную томографию в центре диагностики АИР МЕД. В нашей клинике установлен томограф Siemens Symphony Maestro Class 1,5 Тесла. В процессе сканирования аппарат создает послойные изображения исследуемой области, при этом толщина среза составляет не более 1 мм. На данном этапе развития МР-технологии этот показатель считается одним из наиболее высоких, позволяет выявлять изменения в структуре и функциях органов на ранних стадиях, когда другие диагностические методы бессильны.

Помимо повышенной точности магнитно-резонансная томография характеризуется и другими преимуществами:

благодаря отсутствию ионизирующего излучения допускается многократное проведение исследования;

методика относительно безопасная, может применяться для диагностики детей, пожилых людей, беременных (за исключением первого триместра беременности);

томограф в комплексе с программным обеспечением дает четкое представление о состоянии исследуемой области, это снижает риск ошибки при постановке диагноза;

метод универсальный, поскольку применяется не только для диагностики, но и для контроля лечения, планирования оперативных вмешательств.

Длительность процедуры, в зависимости от исследуемой области, составляет от 15 до 40 минут. Если есть необходимость, то для повышения точности диагностики пациентам может быть рекомендовано исследование с контрастированием. Цены на услуги МРТ с контрастом в платной клинике АИР МЕД представлены на сайте в разделе “Прайс”.

Как записаться на МРТ?

Чтобы пройти МРТ в диагностическом центре по адресу Абжалилова, 19 а, запишитесь на удобное время через сайт, заполнив короткую форму онлайн, или обратитесь к консультантам нашей клиники по телефону. Изучить прайс-лист медицинского центра на услуги можно также на сайте.

Обращаем внимание, что мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов, поэтому для записи выбирайте любое удобное время.