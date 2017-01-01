МРТ в Казани от 3000 рублей и без выходных

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Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Казани

МРТ головного мозга

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МРТ в частной клинике АИР МЕД

Качественная и своевременная диагностика – это залог эффективного лечения. Сегодня повышенную степень информативности обеспечивает использование такого диагностического метода, как магнитно-резонансная томография (МРТ). Наш медицинский центр в Казани специализируется именно на проведении данного вида исследования.

У нас имеется современное медицинское оснащение экспертного класса и профессиональный штат подготовленных врачей рентгенологов. В совокупности с накопленным опытом работы это обеспечивает безопасность проводимых обследований, точность получаемых результатов и персональный подход к каждому пациенту.

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Особенности МРТ

Магнитно-резонансная томография – диагностический метод, основанный на исследовании организма с помощью магнитного поля. Атомы водорода, которые содержатся в каждой клетке и органе человеческого тела, под влиянием мощного магнитного излучения выстраиваются в определенные последовательности и издают импульсы. Специальные детекторы улавливают эти сигналы и дают возможность определить патологические процессы, их локализацию, сделать выводы о стадии дегенеративных изменений и отклонений.

МРТ применяется для определения состояния, функциональных и структурных нарушений костей, мягких тканей. Методика применяется для обследования:

  • головного мозга;
  • позвоночника и его отделов;
  • спинного мозга;
  • сосудов головы и шеи;
  • органов брюшной полости и малого таза;
  • суставов.

Если существует необходимость в проведении данного исследования, рекомендуем сделать магнитно-резонансную томографию в центре диагностики АИР МЕД. В нашей клинике установлен томограф Siemens Symphony Maestro Class 1,5 Тесла. В процессе сканирования аппарат создает послойные изображения исследуемой области, при этом толщина среза составляет не более 1 мм. На данном этапе развития МР-технологии этот показатель считается одним из наиболее высоких, позволяет выявлять изменения в структуре и функциях органов на ранних стадиях, когда другие диагностические методы бессильны.

Помимо повышенной точности магнитно-резонансная томография характеризуется и другими преимуществами:

  • благодаря отсутствию ионизирующего излучения допускается многократное проведение исследования;
  • методика относительно безопасная, может применяться для диагностики детей, пожилых людей, беременных (за исключением первого триместра беременности);
  • томограф в комплексе с программным обеспечением дает четкое представление о состоянии исследуемой области, это снижает риск ошибки при постановке диагноза;
  • метод универсальный, поскольку применяется не только для диагностики, но и для контроля лечения, планирования оперативных вмешательств.

Длительность процедуры, в зависимости от исследуемой области, составляет от 15 до 40 минут. Если есть необходимость, то для повышения точности диагностики пациентам может быть рекомендовано исследование с контрастированием. Цены на услуги МРТ с контрастом в платной клинике АИР МЕД представлены на сайте в разделе “Прайс”.

Как записаться на МРТ?

Чтобы пройти МРТ в диагностическом центре по адресу Абжалилова, 19 а, запишитесь на удобное время через сайт, заполнив короткую форму онлайн, или обратитесь к консультантам нашей клиники по телефону. Изучить прайс-лист медицинского центра на услуги можно также на сайте.

Обращаем внимание, что мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов, поэтому для записи выбирайте любое удобное время.

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Отзывы пациентов

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Альбина
Достоинства: Современное оборудование
Недостатки: Нет
Комментарий Ходили на МРТ. Оборудование современное. Персонал вежливый. Есть отдельная комната ожидания, можно попить чай или кофе из Кофемашины.
Диляра Г.
Достоинства: Высокое качество обслуживания
Недостатки: Нет
Комментарий Очень сильно болела спина. Решила сделать мрт всего позвоночника, позвонила, мне быстро подобрали удобное время! В клинике чисто, свежие цветы, врачи и администраторы вежливые, отзывчивые! Буду советовать знакомым.
Ильшат И.
Достоинства: Профессионализм
Недостатки: Нет
Комментарий Отличные квалифицированные врачи, медсестры и операторы. Мне очень понравилось. Побольше бы таких хороших понимающих людей . Вежливо отвечают на вопросы. Спасибо всему коллективу.
Александр А
Достоинства: Хорошее медучреждение
Недостатки: Нет
Комментарий Добротный томограф и специалисты описывающие МРТ обследование. Чисто, уютно, комфортно. Хороший и толковый невролог. Всему персоналу данного учреждения большое спасибо!
Илюза М.
Достоинства: Приветливый персонал
Недостатки: Нет
Комментарий Ходила на мрт гипофиза с контрастом, персонал очень приветливый, большего всего понравился то ли медбрат, то ли врач, который вводил контраст, совсем не почувствовала даже иглу в вене, руки золотые, очень спокойно общался, спрашивал про самочувствие

Полезная информация для пациентов

Смотреть все

Что такое МРТ и чем она отличается от других рентгенографических методов

МРТ с контрастом: что это и в чем разница?

Какие заболевания выявляет МРТ?

Противопоказания и ограничения к МРТ

Подготовка к МРТ

Прохождение МРТ

Можно ли делать МРТ без направления врача?

Вопросы и ответы