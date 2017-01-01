МРТ в Казани от 3000 рублей и без выходных
НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ПОСЛЕ МРТ
Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Казани
Наши врачи
МРТ в частной клинике АИР МЕД
Качественная и своевременная диагностика – это залог эффективного лечения. Сегодня повышенную степень информативности обеспечивает использование такого диагностического метода, как магнитно-резонансная томография (МРТ). Наш медицинский центр в Казани специализируется именно на проведении данного вида исследования.
У нас имеется современное медицинское оснащение экспертного класса и профессиональный штат подготовленных врачей рентгенологов. В совокупности с накопленным опытом работы это обеспечивает безопасность проводимых обследований, точность получаемых результатов и персональный подход к каждому пациенту.
Особенности МРТ
Магнитно-резонансная томография – диагностический метод, основанный на исследовании организма с помощью магнитного поля. Атомы водорода, которые содержатся в каждой клетке и органе человеческого тела, под влиянием мощного магнитного излучения выстраиваются в определенные последовательности и издают импульсы. Специальные детекторы улавливают эти сигналы и дают возможность определить патологические процессы, их локализацию, сделать выводы о стадии дегенеративных изменений и отклонений.
МРТ применяется для определения состояния, функциональных и структурных нарушений костей, мягких тканей. Методика применяется для обследования:
- головного мозга;
- позвоночника и его отделов;
- спинного мозга;
- сосудов головы и шеи;
- органов брюшной полости и малого таза;
- суставов.
Если существует необходимость в проведении данного исследования, рекомендуем сделать магнитно-резонансную томографию в центре диагностики АИР МЕД. В нашей клинике установлен томограф Siemens Symphony Maestro Class 1,5 Тесла. В процессе сканирования аппарат создает послойные изображения исследуемой области, при этом толщина среза составляет не более 1 мм. На данном этапе развития МР-технологии этот показатель считается одним из наиболее высоких, позволяет выявлять изменения в структуре и функциях органов на ранних стадиях, когда другие диагностические методы бессильны.
Помимо повышенной точности магнитно-резонансная томография характеризуется и другими преимуществами:
- благодаря отсутствию ионизирующего излучения допускается многократное проведение исследования;
- методика относительно безопасная, может применяться для диагностики детей, пожилых людей, беременных (за исключением первого триместра беременности);
- томограф в комплексе с программным обеспечением дает четкое представление о состоянии исследуемой области, это снижает риск ошибки при постановке диагноза;
- метод универсальный, поскольку применяется не только для диагностики, но и для контроля лечения, планирования оперативных вмешательств.
Длительность процедуры, в зависимости от исследуемой области, составляет от 15 до 40 минут. Если есть необходимость, то для повышения точности диагностики пациентам может быть рекомендовано исследование с контрастированием. Цены на услуги МРТ с контрастом в платной клинике АИР МЕД представлены на сайте в разделе “Прайс”.
Как записаться на МРТ?
Чтобы пройти МРТ в диагностическом центре по адресу Абжалилова, 19 а, запишитесь на удобное время через сайт, заполнив короткую форму онлайн, или обратитесь к консультантам нашей клиники по телефону. Изучить прайс-лист медицинского центра на услуги можно также на сайте.
Обращаем внимание, что мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов, поэтому для записи выбирайте любое удобное время.