МРТ органов малого таза
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза – это диагностирующая процедура для мужчин и женщин, выполняемая с целью диагностики и мониторинга заболеваний внутренних органов мочевой и половой систем. Врачи радиологи анализируют в ходе процедуры яичники, матку, мочевой пузырь, лимфоузлы, предстательную железу. В нашей клинике цена МРТ органов малого с контрастом таза в Казани будет доступной для любого пациента. Методика выполняется профессиональными врачами.
Показания к МРТ органов малого таза
- нарушения в репродуктивной функции;
- угроза бесплодия;
- простатит у мужчин;
- нарушения менструального цикла у женщин;
- болевые ощущения в нижней области живота;
- опухоли, кисты, онкологические новообразования;
- кровотечения из половых органов;
- проблемы с мочеиспускательной системой.
Почему стоит обратиться в медицинский центр АИР МЕД?
В нашей клинике все пациенты получают индивидуальный подход и компетентный осмотр врачей с большим стажем работы (от 10 лет и больше). Для исследования применяются современные томографы с хорошим функционалом. С их помощью удается получать качественные, детализированные и четкие снимки.
Также достоинствами обращения на МРТ органов малого таза в медицинский центр станут:
- оперативность исследования;
- точность полученных результатов;
- эффективность диагностики и лечения;
- комфортабельные кабинеты;
- профессионализм медиков;
- отсутствие очередей и ожидания;
- запись на сайте или через телефон.
По интересующим вопросам или для уточнения деталей клиенты могут связаться с менеджерами клиники. Сотрудники предоставят информацию в отношении таких тем, как органов малого таза и других органов, подготовка к процедуре, стаж врачей, комфортное время для записи. Мы гарантируем внимательное отношение к вашей проблеме. Так же вы можете сделать МРТ брюшной полости в медицинском центре АИР МЕД по приемлемой цене.
Наши врачи
Оставьте заявку для записи на прием
Подготовка к МРТ органов малого таза
Подготовка к МРТ с контрастированием
- Необходимость введения контрастного вещества: по показаниям врача
- Необходимость предварительной подготовки: требуется подготовка
- Наличие противопоказаний: металл в организме
- Время подготовки заключения: до часа