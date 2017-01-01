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МРТ органов малого таза
В медицинском центре АИР МЕД - в Казани
Новое профессиональное оборудование
Профильные специалисты с многолетним опытом
Доступные цены

Стоимость

3800 - 7700 ₽

Длительность

20-50 минут

Подготовка

требуется

Без очередей

Запись исследования

На CD

МРТ органов малого таза

МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза – это диагностирующая процедура для мужчин и женщин, выполняемая с целью диагностики и мониторинга заболеваний внутренних органов мочевой и половой систем. Врачи радиологи анализируют в ходе процедуры яичники, матку, мочевой пузырь, лимфоузлы, предстательную железу. В нашей клинике цена МРТ органов малого с контрастом таза в Казани будет доступной для любого пациента. Методика выполняется профессиональными врачами.

Показания к МРТ органов малого таза

  • нарушения в репродуктивной функции;
  • угроза бесплодия;
  • простатит у мужчин;
  • нарушения менструального цикла у женщин;
  • болевые ощущения в нижней области живота;
  • опухоли, кисты, онкологические новообразования;
  • кровотечения из половых органов;
  • проблемы с мочеиспускательной системой.

Почему стоит обратиться в медицинский центр АИР МЕД?

В нашей клинике все пациенты получают индивидуальный подход и компетентный осмотр врачей с большим стажем работы (от 10 лет и больше). Для исследования применяются современные томографы с хорошим функционалом. С их помощью удается получать качественные, детализированные и четкие снимки.

Также достоинствами обращения на МРТ органов малого таза в медицинский центр станут:

  • оперативность исследования;
  • точность полученных результатов;
  • эффективность диагностики и лечения;
  • комфортабельные кабинеты;
  • профессионализм медиков;
  • отсутствие очередей и ожидания;
  • запись на сайте или через телефон.

По интересующим вопросам или для уточнения деталей клиенты могут связаться с менеджерами клиники. Сотрудники предоставят информацию в отношении таких тем, как органов малого таза и других органов, подготовка к процедуре, стаж врачей, комфортное время для записи. Мы гарантируем внимательное отношение к вашей проблеме. Так же вы можете сделать МРТ брюшной полости в медицинском центре АИР МЕД по приемлемой цене.

Наши врачи

Все специалисты

Захарова Марина Геннадьевна

Врач - терапевт/17 лет

Романов Михаил Сергеевич

Врач - травматолог/9 лет

Бурганова Резеда Идиятовна

Рентгенолаборант/

Хамитов Амирхан Ахматович

Рентгенолаборант/

Иванов Александр Владимирович

Врач-невролог, вертеброневролог/46 лет

Мулихов Марат Нурлыахметович

Нейрохирург/24 года

Сафин Руслан Ильсурович

Врач – рентгенолог/9 лет

Фахреев Айдар Гарафиевич

Врач-рентгенолог/42 года

Шарафеев Эмиль Фидаилевич

Врач-рентгенолог/25 года

Мухамадеева Гульнара Фидаиловна

Врач-рентгенолог/16 лет

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Область исследования
Стоимость
МРТ органов малого таза (матка и придатки, яичники, предстательная железа и мочевой пузырь)
5500

Подготовка к МРТ органов малого таза

За сутки-двое до процедуры нужно исключить из рациона продукты содержащие клетчатку, а также другие продукты и напитки вызывающие газообразование и вздутие. За 6-8 часов необходимо полностью отказаться от употребления пищи. Также за час до процедуры рекомендуется принять Эспумизан или аналогичный препарат. Перед процедурой прямая кишка должна быть пуста, особенно это важно для мужчин при диагностике простаты. Мы рекомендуем записываться на данную процедуру в утреннее время, чтобы не терзать себя голодом.

Подготовка к МРТ с контрастированием

  • Необходимость введения контрастного вещества: по показаниям врача
  • Необходимость предварительной подготовки: требуется подготовка
  • Наличие противопоказаний: металл в организме
  • Время подготовки заключения: до часа
При необходимости получения полной оценки патологического процесса и степени его распространенности пациенту назначают МРТ таза с контрастом. Контрастное вещество вводится внутривенно непосредственно перед началом процедуры.

Полезная информация для пациентов

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Противопоказания и ограничения к МРТ

Подготовка к МРТ

Прохождение МРТ

Вопросы и ответы